Consulta popular 2024: Noboa desiste de la pregunta sobre los casinos

Este 17 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa respondió al pedido de la jueza constitucional Teresa Nuques, quien consultó al Mandatario si se ratifica en las preguntas. En un documento de seis páginas argumenta por qué las 10 primeras son necesarias, mientras que desiste de la relacionada con el funcionamiento de casinos.

"Me permito no insistir en mi petición original, exclusivamente de la pregunta 11, por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos", señala el Presidente.

La jueza Nuques pidió un pronunciamiento respecto a si "persiste en su intencionalidad de consultar las once preguntas que originaron su petitorio inicial".

Esa petición surgió previo a que la magistrada elabore un proyecto de resolución, que posteriormente pasará a la Corte.

El presidente Noboa, en su respuesta a la Corte, también aclara que luego del dictamen se decidirá finalmente cuáles preguntas se incluyen o no en el mecanismo de democracia directa.

Adicional a ese paquete de preguntas, hay otras nuevas para la consulta popular que todavía no llegan al despacho del jueza Karla Andrade.