A pesar de una emergencia energética que deja a la población con apagones de hasta 14 horas al día, el Ejecutivo no dio marcha atrás en suspender por 150 días a su Vicepresidenta. Esta medida impedirá a Verónica Abad reemplazar al presidente Daniel Noboa cuando él inicie su campaña electoral el próximo 5 de enero.

Dos exmandatarios, invitados a POLÍTICAMENTE CORRECTO, consideran inoportuna esta pugna dentro del Gobierno, cuando hay problemas más urgentes que resolver. Según ellos, Noboa tiene un plazo de 30 días para enmendar estas crisis o correrá el riesgo de ver afectada su imagen de cara a las elecciones de 2025.

Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República entre 2018 y 2020, criticó la gestión política y energética de Daniel Noboa. Según el exmandatario, su pugna con la vicepresidenta es el cuarto error del presidente en estos 10 meses y le queda poco más de un mes para solucionar todo. “Noboa tiene hasta fin de año para revertir esta situación y mejorar su imagen ante la ciudadanía”, refiriéndose tanto a la disputa con Abad así como a la crisis económica y energética.

Osvaldo Hurtado, presidente de la República entre 1981 y 1984, coincidió en que si en este tiempo el Primer Mandatario no solventa la serie de crisis, podría costarle su reelección. “Si el presidente no escucha el reclamo ciudadano, no solo perderá las elecciones de 2025, sino que el próximo gobierno heredará el doble de problemas con los que comenzó Noboa”, advirtió Hurtado.