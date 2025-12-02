Niels Olsen presenta proyecto para reducir las horas de ley seca en elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, presentó el viernes 28 de noviembre un proyecto denominado Ley de Regulación Equitativa del Consumo y Actividades Económicas en Procesos Electorales, con el que busca reformar el artículo 123 del Código de la Democracia y reducir las horas de vigencia de la ley seca durante los comicios.

La propuesta fue admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitida a la Comisión de Desarrollo Económico para su respectivo análisis.

Olsen plantea que la prohibición para vender o consumir alcohol empiece doce horas antes del inicio de la jornada electoral y se extienda hasta seis horas después del cierre de las votaciones. En la actualidad, la ley seca rige desde 36 horas antes de los comicios hasta 12 horas después, por lo que la reforma supondría un recorte significativo.

Según el proyecto, esta modificación permitiría recuperar entre ocho y diez millones de dólares por cada jornada electoral, además de disminuir cancelaciones hoteleras y desincentivar la venta informal de alcohol que suele proliferar durante esos días.

El proyecto es respaldado por la Confederación de Restaurantes del Ecuador, que califica a la normativa actual como "72 horas de afectación".

Finalmente, Olsen reconoce que la ley seca sigue siendo un mecanismo necesario, pues contribuye a mantener el orden público, evita el consumo excesivo de alcohol el día de las elecciones y garantiza “las condiciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso democrático”.