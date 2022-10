Monseñor Cabrera critica a la Fenocin por amenaza de paro; la Iglesia ya no será garante de los diálogos

Cabrera sostiene que “el diálogo es el camino sensato, práctico y eso ahuyenta el fantasma de los paros y las amenazas, que sabemos que al final no termina en nada. Este es un llamado a asumir con seriedad el diálogo, que es un arte que hay que aprender”.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya no será garante del seguimiento a lo acordado en las mesas de diálogo entre el Gobierno de Guillermo Lasso y sectores sociales del país , como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

El religioso recordó que las partes "se comprometieron a concretar los acuerdos" mediantes mesas técnicas de seguimiento y que para ello se debía definir quién va a facilitar la metodología, elegir voceros, establecer tiempos e ir elaborando los proyectos necesarios para cristalizar los 218 acuerdos.

Por eso le llama la atención la nueva amenaza de paro.

“Esa es la decisión que las partes tomaron. Por eso llama la atención en mi opinión que la Fenocin, que está involucrada en este proceso, sin más anunciara una movilización en la Costa. Nos gustaría saber cuáles son las motivaciones, porque si dicen que el Gobierno no ha cumplido con las promesas, para mí (un nuevo paro) sería una exageración porque si la comisión encargada no se ha reunido, no ha elaborado un plan de ejecución, muy mal se podría buscar culpables”.

El movimiento indígena que lidera Leonidas Iza ha pedido a la Iglesia que se mantengan como mediadora. “Pero nuestra respuesta ha sido categórica, no podemos; y la razón es muy simple: son temas muy técnicos, financieros y más allá de nuestras posibilidades”, argumentó Cabrera.

Pero el líder católico dijo que han sugerido que ahora sean las universidades las que acompañen las mesas de seguimiento.