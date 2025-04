Mónica Salazar dejó la bancada correísta en la Asamblea y asegura que sus compañeros la marginaban

La Revolución Ciudadana perdió una curul en la Asamblea Nacional, tras conocer que la asambleísta reelecta por Los Ríos, Mónica Salazar, deja a la bancada correísta.

Salazar publicó un video en el que relató que la decisión la tomó hace tres semanas, pero no la hizo pública para no afectar políticamente a Luisa González, quien perdió la presidencia el 13 de abril de 2025.

En el comunicado que publicó en su cuenta de X, asegura que "desde hace un tiempo ha sido difícil ser parte de la Revolución Ciudadana, ya que mis compañeros, o muchos de ellos, se han encargado de marginarme".

También indicó que en las elecciones pasadas se privilegió a figuras como Humberto Alvarado, en la provincia de Los Ríos.

Salazar aseguró que actuará como independiente en la Asamblea, y que el presidente Daniel Noboa (ADN) contará con su voto "siempre que sus decisiones sean favorables para el pueblo". Uno de sus planes será recolectar firmas para crear su propio movimiento político.

Finalizó el comunicado asegurando que se va agradecida con "Rafael Correa y Jorge Glas por la oportunidad, con compañeros que, si me consideraron, me abrazaron y me hicieron sentir parte de esta organización; con el resto mucho gusto y hasta luego".