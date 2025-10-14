Política
14 oct 2025 , 15:23

USD 1,47 millones se recuperaron en el caso Odebrecht tras la restitución de valores entregados a uno de los sentenciados

El monto fue depositado directamente a la cuenta de la Procuraduría General del Estado y ya se encuentra debidamente efectivizados y transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

   
    Imagen de archivo de las oficinas de Odebrecht.( Presidencia de Ecuador )
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó sobre la recuperación de cerca de USD 1,5 millones para Ecuador, dentro del caso Odebrecht. El monto corresponde a dinero devuelto de uno de los sentenciados por asociación ilícita.

En un comunicado, la institución detalló que son USD 1’473.524,30 que, en primera instancia, pagó el Estado a uno de los sentenciados como reparación integral; sin embargo, la decisión judicial fue apelada por la Procuraduría y se dispuso la restitución íntegra de esa reparación.

LEA: El juez anticorrupción, Ángel Quito, fue destituido por manifiesta negligencia en caso relacionado con Odebrecht

El monto fue cancelado en su totalidad por el sentenciado en mención y se depositó directamente a la cuenta de la Procuraduría General del Estado. Según la entidad, el monto ya se encuentran debidamente efectivizados y transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, "cumpliendo con la obligación legal de restitución de fondos públicos".

Sobre el caso Odebrecht

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2001 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos para obtener contratos en Ecuador y otros países. Se pagó con dinero en efectivo y a través de transferencias a empresas offshore, utilizando como intermediarios a funcionarios públicos.

Revise: Caso Odebrecht | Gustavo Massuh hizo un primer pago de USD 200 000 por reparación integral al Estado

Al inicio de la investigación, se determinó que, en Ecuador, los sobornos habrían alcanzado los USD 33,5 millones para contratos de obras con el Estado.

