USD 1,47 millones se recuperaron en el caso Odebrecht tras la restitución de valores entregados a uno de los sentenciados

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó sobre la recuperación de cerca de <b>USD 1,5 millones</b> para Ecuador, dentro del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-odebrecht-gustavo-massuh-bienes-inmuebles-garantia-FL8148153 target=_blank>caso Odebrecht</a>. El monto corresponde a <b>dinero devuelto</b> de uno de los <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/juez-anticorrupcion-angel-quito-destituido-EB9627143 target=_blank></a> <b></b>