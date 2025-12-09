Política
09 dic 2025 , 18:15

Una mujer denunció violencia de género por parte de su pareja en Chone, Manabí

La pareja del acusado rompió el silencio y ventiló su caso en redes sociales.

   
    Imagen referencial para graficar a un hombre.( Fiscalía )
Nicolle Aray denunció públicamente que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, Javier L., quien era un militante activo de la Revolución Ciudadana en Chone, Manabí.

La mujer relató que recibía desde hace un año empujones y cachetadas. Sin embargo, la violencia escaló hasta un presunto intento de femicidio.

Tras la viralización del caso, la Revolución Ciudadana Chone tomó la decisión de separarlo "de manera definitiva" de su cargo de director de las juventudes de la organización política.

"Expresamos nuestra solidaridad con la víctima, reafirmando que toda mujer merece ser escuchada, protegida, acompañada y recibir reparación integral. Creemos firmemente que la prevención de la violencia debe ser una prioridad permanente de la sociedad", reza el comunicado.

El caso no pasó desapercibido para la asambleísta de esta tienda política, Jahiren Noriega, quien también se solidarizó con la víctima y puso una denuncia ante el Consejo de Disciplina y Ética de la RC para que se active el protocolo respectivo.

Publicación de la asambleísta Jahiren Noriega.
Publicación de la asambleísta Jahiren Noriega. ( Captura )
