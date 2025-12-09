Una mujer denunció violencia de género por parte de su pareja en Chone, Manabí

Nicolle Aray denunció públicamente que fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, Javier L., quien era un militante activo de la Revolución Ciudadana en Chone, Manabí.

La mujer relató que recibía desde hace un año empujones y cachetadas. Sin embargo, la violencia escaló hasta un presunto intento de femicidio.

Tras la viralización del caso, la Revolución Ciudadana Chone tomó la decisión de separarlo "de manera definitiva" de su cargo de director de las juventudes de la organización política.

