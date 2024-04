Revise: El Partido Social Cristiano cuestiona a México por el asilo a Jorge Glas y pide superar la crisis

La canciller recordó que, este lunes 8 de abril, México presentaría una denuncia a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y ante el secretario general de la ONU, António Guterres. Será por irrumpir a la fuerza el viernes pasado en su sede diplomática en Quito, de se llevaron al exvicepresidente, Jorge Glas.

Tras el asalto, López Obrador suspendió relaciones diplomáticas con Ecuador y simpatizantes del mandatario convocaron el sábado pasado a una manifestación ante la embajada ecuatoriana en Ciudad de México. Bárcena recordó que "hubo una llamada por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la calma, a que las manifestaciones, si las va a haber, sean pacíficas".

También recordó que no hay un embajador de Ecuador en México desde antes del comienzo del conflicto, la semana pasada. "Ecuador no había designado un embajador, no por razones nuestras, sino porque ellos no habían designado a nadie", sostuvo.