"Esas reiteradas negativas han sido a los ciudadanos, no al Gobierno (...), con una interpretación subjetiva y sesgada de lo que es urgencia", indicó este viernes 4 de agosto, en entrevista en Contacto Directo , el ministro de Gobierno, Henry Cucalón .

De acuerdo al estatuto ecuatoriano, los decretos-leyes deben cumplir con dos parámetros: tener el carácter de urgente y estar relacionados con temas económicos . Para la CC, tres de los cuatro documentos enviados por el Ejecutivo no han cumplido con estos requisitos.

Por ejemplo, a inicios de mayo, militares, policías y personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables destruyó los aparatos que habían sido decomisados durante operativos en campamentos de minería ilegal instalados en Napo y Orellana .

Por otra parte, Cucalón indicó que el Ejecutivo buscará también que la CC apruebe proyectos vinculados a las finanzas públicas y a la "venta de tierras del Estado para obtener recursos, cash (efectivo)".

"No me van a decir que eso no va a ser urgente", puntualizó.

Al Gobierno de Lasso aún le quedan tres meses. Ocho candidatos aspiran completar el periodo presidencial 2021-2025, interrumpido por el jefe de Estado al declarar en mayo pasado la "muerte cruzada".

Revise la entrevista completa al ministro de Gobierno