Lucio Gutiérrez, Geovanny Benítez y Jorge Guevara niegan acusaciones del correísmo sobre impedimentos para ejercer cargo público

Y agregaron que el CAL debe actuar bajo el mismo criterio de suspensión a Patricio Chávez , de la Revolución Ciudadana, quien consta con impedimento de ejercer cargo público en el Ministerio de Trabajo y no ha podido ingresar al Pleno de la Asamblea en las últimas semanas.

Los aludidos no tardaron en responder. El más enérgico fue el expresidente Gutiérrez , quien ventiló documentos que demostraban que su empresa de bebidas no tiene deudas con el SRI o el IESS. Por último, descargó un mensaje en su red social X:

Ante los continuos ataques hacia mi persona, hacia nuestro partido político #PSP3 y ahora también hacia mis dispositivos tecnológicos y de mi equipo de trabajo, por atacar de frente la corrupción y poner el dedo en la llaga a los corruptos, les hago conocer a los que me quieren... pic.twitter.com/reIr3OQVbp

"... les hago conocer a los que me quieren ver fuera de la Asamblea y de la palestra política que Yo : Lucio Gutiérrez NO ADEUDO UN SOLO CENTAVO AL ESTADO ECUATORIANO y rechazo categóricamente la campaña de desprestigio que están constantemente fraguando y ejecutando en mi contra día a día de manera sistemática". Y agregó el certificado del Ministerio de Trabajo que corrobora que no tiene impedimento para ejercer cargo público.

Benítez y Guevara también hicieron sus descargos y publicaron documentos que aseguran avalan la legalidad de su presencia en las curules.

LEA: Una reforma a la Ley de Movilidad Humana busca reducir la edad para ser Embajador