Los traficantes que se hacen pasar por falsos voluntarios para captar refugiadas ucranianas

"Para los depredadores y traficantes de personas, la guerra en Ucrania no es una tragedia", advirtió en Twitter el secretario general de la ONU, António Guterres. "Es una oportunidad, y las mujeres y los niños son los objetivos".

El riesgo de los niños

Karolina Wierzbińska, coordinadora de Homo Faber, una organización de derechos humanos con sede en Lublin, Polonia, me dijo que los menores eran la gran preocupación.

Algo que parecía muy bien organizado. Pero no lo es tanto.

Le pregunté si se sentía vulnerable. "Sí", respondió sin dudar. "Ese es especialmente el motivo por el que me preocupo por su seguridad".

"Las mujeres y los niños vienen aquí de una guerra terrible. No hablan polaco ni inglés. No saben lo que está pasando y creen en lo que les dicen", explica.

"Cualquiera puede presentarse en esta estación. El primer día que me ofrecí como voluntaria, vi a tres hombres de Italia. Estaban buscando mujeres hermosas para venderlas en el comercio sexual", continúa.

"Llamé a la policía y resultó que tenía razón. No era paranoia... Es horrible".

"Están expuestas al miedo y la explotación"

Elżbieta Jarmulska, una empresaria polaca, es la fundadora de la iniciativa Women Take The Wheel (Mujeres al volante). Su objetivo, dice, es proporcionar a los refugiados ucranianos una "burbuja de seguridad".

"Esas mujeres ya han pasado por mucho, caminando o conduciendo a través de una zona de guerra y luego están expuestas al miedo y la explotación aquí. No tengo palabras para describir cómo debe ser eso", dice.

Mientras tanto, Nadia me habló de su peligroso viaje para salir de Ucrania desde Járkiv. Ya en Polonia, dijo que estaba tan aliviada de tener una mujer al volante.

Necesidad

Ela se preocupa por lo mejor para los refugiados, pues dejar la frontera a salvo no significa que el peligro haya terminado.

"Quiero protegerlos. Para advertirles", dice. Me pidió que no revelara su nombre. Desde entonces, cambió su vida y no quiere que sus hijos sepan de su pasado.