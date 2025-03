Leonidas Iza, presidente de la Conaie: "Lo que corresponde en este tiempo es ni un solo voto a la derecha"

"Es un problema de la soberanía y de los recursos económicos de los ecuatorianos (...) No puede el presidente Noboa feriarlo a favor de su familia o porque otros gobiernos lo hicieron", expresó el máximo dirigente del movimiento indígena ecuatoriano.

Su máximo líder y presidente, Leonidas Iza , manifestó que hoy se definirá su postura de cara al balotaje . "Vamos a tener por mayoría o consenso la definición de garantizar la unidad , la cual no va a romperse". Ratificó que la defensa del campo petrolero Sacha será otra de las prioridades que se tratarán hoy.

📢 La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea informó que Petroecuador y el Gobierno no han entregado la información detallada que solicitó sobre la concesión del campo petrolero Sacha-Bloque 60. 👉 https://t.co/RX8uiHyIV4 pic.twitter.com/pntbNguGQI

En lo que respecta a la segunda vuelta, Iza reiteró que hoy decidirán a quién van a apoyar. Recordó que lucharon de frente contra Correa, Moreno y Lasso en su tiempo. "Ahora, lo que corresponde es ni un solo voto a la derecha. Estamos en esta coyuntura y no me pueden hablar del pasado, porque antes también luchamos. En consencuencia, el voto tiene que ser consciente sobre la problemática real de este momento. No se puede recurrir al pasado, al odio, cuando el campo Sacha y los procesos mineros se han duplicado".

Enfatizó que no pueden recurrir al pasado para que sigan causando daño al país. Por eso es necesario que haya un voto consciente.

Roberto Ainaguano, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari-Sierra), manifestó que la prioridad será la defensa de los recursos naturales para decidir su posición frente a la segunda vuelta electoral que será el próximo 13 de abril.

Le puede interesar: Asamblea: la Comisión de Gobiernos Autónomos fiscalizará la adjudicación del campo Sacha