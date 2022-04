Lasso defiende su política sanitaria y cuestionó a ciertos banqueros

Las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, llamaron la atención la tarde de este jueves 28 de abril del 2022 durante el evento que se organizó para anunciar que el uso de la mascarilla no será obligatorio en espacios abiertos y cerrados.

Destacó que la vacunación es la mayor obra del Régimen porque su misión es defender la vida, la paz, la esperanza y la felicidad del pueblo ecuatoriano, a la vez que destacó la solidaridad de la gente que lucha diariamente para sobrevivir.

"La solidaridad de los que menos tienen. Claro, no son todos. Hay algunos ricos, dueños de grandes bancos y empresas en Ecuador que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con la principal obra del Gobierno. Son egoístas ¿Quieren oír un nombre? se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en Ecuador", manifestó el Mandatario.

Noticias en desarrollo