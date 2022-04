Lasso asegura no tener injerencia en la posible salida de Llori de la Presidencia de la Asamblea

Para el mandatario Guillermo Lasso, la posible salida de Guadalupe Llori de la Presidencia de la Asamblea Nacional es un "problema" que compete solamente al Parlamento, mientras que el PSC advirtió que si la sesión convocada para este martes 5 de abril es suspendida, algunas bancadas considerarán que Llori abandonó el cargo.

"Yo no soy quién para decir si ella (Llori) debe o no continuar en su cargo (...). Lo que pase en ese hemiciclo es problema de ellos. Allá que lo resuelvan. Yo no quiero, créame, ni opinar, que ellos resuelvan lo que debe suceder en la Asamblea Nacional", dijo este martes el jefe de Estado en el programa "Encontrémonos con la ciudadanía", organizado por la Secretaría de Comunicación.

Hoy podría ser una jornada decisiva en el Legislativo. Desde la Presidencia de la Asamblea se anunció que se instalará la sesión 771 a las 11:00.

Según el orden del día, los temas a tratar son: la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Aborto por Violación, el segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la solicitud de juicio político en contra del procurador Íñigo Salvador, entre otros.

Sin embargo, en este jornada se tiene previsto que desde UNES, PSC o los "rebeldes" de Pachakutik se proponga la autoconvocatoria del Pleno para apelar a la Presidencia de la Asamblea y poner en consideración la conformación de una comisión multipartidista que evalúe al Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero especialmente a Llori.

Ese comité podría recomendar al Pleno la separación de Llori de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

No obstante, la titular de la Legislatura ya ha emprendido acciones legales para evitar la conformación de esa comisión. Este lunes 4 de abril solicitó medidas cautelares.