La hará el oficialismo dividiendo la votación en tres . El primer bloque las reformas en que hay consenso , como, por ejemplo, que los sentenciados en delitos graves no reciban beneficios penitenciarios.

Él propone votar en dos bloques , y como no logrará el apoyo , porque en ambos se incluyen los temas polémicos , se propondrá una nueva moción.

En Construye dicen que están dispuestos a dialogar sobre esa opción, pero no descartan pedir el archivo, si en su análisis no encuentran garantías de que no se incluyeron más sorpresas polémicas.

Paúl Buestán, asambleísta de Construye dice que: