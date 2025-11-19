La justicia de EE. UU. sentenció a Jhon Pólit a tres años y cuatro meses de prisión por el Caso Odebrecht

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, la justicia de Estados Unidos condenó a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/john-polit target=_blank>John Pólit</a></b> a tres años y cuatro meses de prisión por su implicación en el <b>Caso Odebrecht</b> en el que participó su padre,<b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-inicio-gestiones-estados-unidos-recuperar-deuda-carlos-polit-YA8460537 target=_blank></a></b>