La justicia de EE. UU. sentenció a Jhon Pólit a tres años y cuatro meses de prisión por el Caso Odebrecht

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, la justicia de Estados Unidos condenó a John Pólit a tres años y cuatro meses de prisión por su implicación en el Caso Odebrecht en el que participó su padre, el excontralor Carlos Pólit.

La resolución se conoció tras la audiencia que se llevó a cabo en el distrito sur de la Florida.

John Pólit deberá entregarse voluntariamente el 7 de enero del próximo año a las autoridades para cumplir la decisión. Mientras tanto, permanecerá libre bajo fianza.

Además, tiene que cancelar una multa de USD 100 y cumplir tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

Le puede interesar: Ecuador inició gestiones en Estados Unidos para recuperar la deuda de Carlos Pólit