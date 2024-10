Karen Sichel: La propuesta de bases militares extranjeras en Ecuador tiene un interés político de Noboa para su reelección

Si Estados Unidos no tiene, por ahora, la intención de colocar bases militares en Ecuador, ¿tiene asidero la propuesta de reforma constitucional que impulsa el Gobierno?

Para la abogada Karen Sichel, que un país extranjero coloque una base militar en el país no garantiza que las cifras de delitos, como el tráfico de drogas, vayan a disminuir.

Y habló de un reportaje de la Oficina Contra las Drogas y el delito de las Naciones Unidas en donde habla de que Colombia tiene 2 600 toneladas de coca, y pese a que tiene unas siete bases militares extranjeras, no ha podido controlar su producción.

Sichel considera que la propuesta carece de contenido, lineamientos y objetivos y esto la hace peligrosa.

"Ese proyecto, tal como está redactado, no tiene un trabajo de responsabilidad, no fija principios de cooperación internacional, no sabemos cuál es la finalidad real, qué es lo que buscan, tampoco tenemos lineamientos para el futuro. Con lo cual, es mi opinión, tal como se estableció, es un peligro para el país", manifestó.

No obstante, resalta que tampoco está de acuerdo con las críticas y oposición que hace la Revolución Ciudadana por el tema de la soberanía.

Sichel analiza que sí se necesita cooperación internacional, pero para ello tiene que haber un debate amplio y sesudo. No obstante, no ve que la Asamblea -donde se encuentra la reforma ahora- realizará ese trabajo.

Entonces, ¿qué hay detrás de la propuesta? "Desde mi perspectiva, esto no viene de un interés leal o real del Presidente de luchar contra el crimen organizado. Me parece que detrás de esto hay un interés político del Presidente para su reelección. Eso se ve tanto en el escrito, en los términos que ha puesto el debate, que francamente debería indignarnos".

