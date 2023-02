Justicia concede medida cautelar a Fiscalía para coordinar cambio ordenado de agentes investigadores

Luego de la decisión del Gobierno de cambiar a 37 agentes investigadores que trabajan para la Fiscalía y a cinco integrantes del equipo de seguridad de la fiscal general Diana Salazar, ella acudió a la justicia y este lunes 13 de febrero del 2023 una jueza de Quito falló a su favor.

La jueza decidió conceder la medida cautelar, suspender el traslado de los agentes investigadores y de la seguridad de la fiscal y su familia. Esto hasta que Fiscalía y Ministerio del Interior realicen un cambio coordinado, guardando el debido respeto, observando la necesidad de cada institución y en beneficio del país.

Antes de conocerse esta resolución, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, defendió la decisión de la Policía Nacional. “Reemplazar no es lo mismo que retirar, suena en rima pero no es igual, no se puede afectar, no existe intromisión alguna”, dijo en Contacto Directo.

Mientras el ministro del interior, Juan Zapata, en la Asamblea Nacional, ofreció responder el oficio enviado el sábado por la fiscal, solicitándole que deje sin efecto los telegramas con los cambios. “¿Por qué no dejar a los 37 investigadores en Fiscalía?”, preguntó el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano.

Y el ministro Juan Zapata respondió: “Voy a analizar ese caso porque no he respondido todavía a la ministra y ¿por qué? La Policía tiene derecho a cumplir su tema administrativo interno, no es un delito lo que ha hecho, son procesos internos normales”.

Sobre las 18:00 de este lunes, el ministro Zapata respondió a la fiscal Salazar. Se mantienen los policías asignados en los casos Encuentro, helicópteros Dhruv y María Belén Bernal. En los demás se dará una transición ordenada.

