Este 29 de marzo de 2023 la Corte Constitucional decidirá si se admite o no el juicio político contra Guillermo Lasso . La sesión está programada para esta noche, a las 20:00.

Se necesitan al menos seis votos para que tomen una decisión en firme y de eso dependerá si prospera o no el enjuiciamiento.

La convocatoria depende del presidente Lozada, para votar por la propuesta, su contenido es reservado hasta que se resuelva y se notifique al Gobierno y a la Asamblea Nacional.

Pero si otra vez no se consigue la mayoría necesaria, por ejemplo, si los votos quedan cinco a cuatro, el nuevo dictamen no se admite ni se inadmite, y la Asamblea no contaría con una resolución de la Corte para seguir con el trámite de juicio político al Mandatario.

Alrededor de las 19:00 ya se conoció de manera extraoficial de la convocatoria y se alertó a los magistrados para que se mantengan atentos.