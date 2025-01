Un juez de Pichincha rechazó un Habeas Data presentado por Alondra Santiago

Alondra Santiago salió de Ecuador el viernes, 28 de junio de 2024, porque aseguró que su vida corre peligro.

"No me voy deportada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", refirió en un video publicado en la cuenta de X de su abogado, Carlos Soria.

Santiago resaltó que la quieren "silenciar" y que su vida está en peligro "por un abusivo del poder". Indicó que gente cercana y quienes "conocen muy bien al Presidente", le recomendaron "que se ponga a buen recaudo porque no parará".

La revocatoria de su visa se dio tras la polémica publicación de una parodia contra el gobierno de Daniel Noboa en la que Santiago usó la letra del Himno Nacional.

Se la acusa de cometer actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Pero el Gobierno no ha dado explicaciones y solo evocó informes secretos de Inteligencia.