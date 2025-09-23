Política
23 sep 2025 , 18:47

Juez que liberó a Pablo Romero, exsecretario de la Senain, es destituido

Es el mismo juez que había restituido los derechos políticos de Jorge Glas.

   
  • Juez que liberó a Pablo Romero, exsecretario de la Senain, es destituido
    Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, en una foto de 2021.( Secom )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El juez que permitió la liberación ilegítima de Pablo Romero, secretario de Inteligencia (Senain) en el gobierno de Rafael Correa, fue destituido por el Consejo de la Judicatura este martes 23 de septiembre.

Se trata de Jhon Rodríguez, de la Unidad Judicial de Yaguachi, Guayas, quien ya ha sido sancionado por fallos polémicos, como la restitución de derechos políticos a Jorge Glas, acto que luego fue anulado.

LEA: Una fiscal de Colombia recibió ocho años de cárcel por adulterar pruebas en el secuestro de Fernando Balda

Por ese caso, Rodríguez enfrenta un proceso por prevaricato.

Retomando el caso de Pablo Romero, el 19 de marzo de 2023, el entonces magistrado otorgó una medida cautelar para que el hombre de la Senain saliera de prisión, alegando problemas de salud.

La excarcelación se otorgó pese a que Romero tenía una sentencia de nueve años de cárcel por el delito de secuestro al activista político, Fernando Balda.

LEA: Caso Balda: sentencia contra Pablo Romero quedó ratificada en tribunal de la Corte Nacional de Justicia

Temas
destitución
consejo de la judicatura
SENAIN
juez
Pablo Romero
Jhon Rodríguez
Guayas
Noticias
Recomendadas