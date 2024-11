El Consejo de la Judicatura anula totalmente el concurso de jueces para la Corte Nacional

"Si los informes muestran irregularidades, entonces se debe acoger la nulidad total", dijo Benavides. "El concurso no goza de confianza. Hay debilidades en el área de Talento Humano", expresó Goyes.

El abogado constitucionalista, José Chalco, observa que se está generando una "suerte de provocaciones hacia la nulidad".

"El reabrir etapas precluidas, que ya fueron cerradas, es más bien lo que podría generar defectos conducentes a la nulidad del proceso. (...) Lo sustancial es cumplir con lo que ya se resolvió en su momento, que son las nulidades parciales y respecto a esas nulidades parciales, avanzar. Pero hablar de nuevas nulidades a mí me parece que habla muy mal, no del concurso, sino más bien de esas intenciones de seguir en una suerte de nulidades absolutas que más podría tener una apariencia de intentar beneficiar a quienes hoy no son parte del concurso", analizó para Ecuavisa.com.