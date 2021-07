Jorge Yunda reacciona ante decisión de jueza y posesión de Guarderas

Jorge Yunda asegura que sigue siendo alcalde de Quito y criticó la posesión del vicealcalde Santiago Guarderas en su lugar.

"Existe una sentencia constitucional que dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y sin motivación la resolución de remoción lo que ocasiona su nulidad. Estamos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el viernes se pronunciará la corte provincial y acataré", escribió en su cuenta Twitter.

"Señor Santiago Guarderas, el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos, eso está aún por resolverse en la Corte Provincial de Justicia", añadió.

Es que el funcionario sufrió la revocatoria de las medidas cautelares a su favor por parte de la jueza Grimanesa Erazo y eso, según los concejales, ya daba paso a la posesión de Guarderas.

Pero Yunda insiste en que no. "He conocido de la revocatoria de medidas cautelares otorgadas a mi favor. Una vez notificada la sentencia interpondré los recursos que me asiste la ley. Ante cualquier intento de tomarse la alcaldía solicitaré medidas de ejecución", escribió también en la red social.

Sin embargo, el abogado de derecho constitucional, Ismael Quintana, le respondió en Twitter y le explicó que "NO impugnó la resolución de remoción, que ya está firme, sino el informe de comisión de mesa, que no es vinculante y que, al ser acto simple y previo, no es fuente de violación de derechos. La remoción debe ejecutarse".

