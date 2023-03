Jorge Glas rindió versión por el caso Sinohydro y habló de la supuesta influencia de Lenín Moreno y sus amigos

Conto Patiño y Xavier Macías son los amigos de Lenín Moreno que junto con él están procesados en el caso Sinohydro.

La Fiscalía los acusa de beneficiarse de un millonario soborno entregado por la empresa Sinohydro, a través de la empresa Recorsa, por el contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Fiscalía cita a declarar a Rafael Correa en caso Sinohydro

Jorge Glas rindió versión en el caso y confirmó que conoció a Patiño y a Macías cuando fue ministro de Sectores Estratégicos y Vicepresidente. Al primero en una cena organizada por el entonces embajador de China Cai Runguo, también procesado.

" ...Yo le pregunté al embajador (Cai Runguo) con mucha delicadeza quién era esa persona y me dijo que era el abogado Conto Patiño. Yo le digo: ¿quién es ese señor? y el embajador un poco sorprendido me dice: ¿usted no lo conoce? yo no lo conozco, primera vez que lo veo. Dice: él ha ayudado a Sinohydro en este tema...".

El encuentro se dio luego del acuerdo para el desembolso del Eximbank para la construcción de la mega obra. Asistieron varios funcionarios públicos, pero Glas solo recuerda al entonces ministro de Electricidad Esteban Albornoz.

A Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño, Glas lo conoció cuando ya era vicepresidente:

"...Recibo una llamada del entonces exvicepresidente Lenín Moreno, me pidió muy gentilmente que reciba de urgencia al señor Macías Carmigniani (...) se dio la reunión en mi oficina, palabras más, palabras menos, lo que me viene a decir el señor Macías es que por orden del señor Lenin Moreno, todos los temas de Sinohydro tenían que ser tratados con él (...) no solo de Sinohydro, me dijo de otras empresas chinas que no recuerdo el nombre y otras empresas de otros países también...".

Según Glas, su respuesta fue que es política del Gobierno tratar directamente con las empresas, sin intermediarios, y que eso no le agradó a Macías.

Asegura que fueron las dos únicas veces que trató con ellos, dice que nunca supo de la empresa Recorsa y niega cualquier relación con la trama que se investiga.

Ecuavisa buscó a la defensa de Xavier Macías para confirmar el encuentro y está a la espera de una respuesta.