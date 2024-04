El hijo de Carlos Pólit no fue procesado en Estado Unidos

Después del de Carlos Pólit, el suyo fue el nombre más mencionado durante el juicio al ex contralor de Ecuador en Florida.

John Pólit Esteves, de 43 años, es para el departamento de Justicia de Estados Unidos un conspirador dentro de la trama de corrupción que lideró su padre. Sin embargo, solo él fue declarado culpable.

Las investigaciones permitieron demostrar que lavó el dinero de sobornos que le pagaron ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht y de la empresa Seguros Sucre, en Miami, y que lo hizo con la ayuda de su hijo, quien trasladó el dinero a ese país simulando préstamos a compañías de conocidos y luego hizo inversiones inmobiliarias.

Pero que su padre haya sido juzgado no implica que John Pólit también. La sentencia a Carlos Pólit no tiene una implicación legal para él, ya que no fue acusado por la Fiscalía estadounidense.

Para que un jurado lo declare culpable, como pasó con su padre, el Departamento de Justicia tendría que presentar una acusación directa en su contra, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

Y que probablemente ya no pase, pues los delitos que fueron imputados en el caso: conspiración para lavar activos, lavado de activos y transacción de bienes proveniente de actividades ilícitas; prescriben.

De acuerdo con la legislación de ese país, pierden vigencia después de cinco años. Y los hechos por los que Carlos Pólit fue juzgado ocurrieron entre 2010 y 2017, es decir, hace siete años.

Por lo tanto, sería casi imposible presentar una acusación contra John Pólit, recién ahora.

De manera oficial no se conoció que John Pólit haya llegado a un acuerdo de no procesamiento con la justicia, como sí lo hicieron los otros conspiradores del caso: José Conceiçao Santos de Odebrecht, y Diego Sánchez de Seguros Sucre.