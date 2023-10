Javier Milei llama delincuente a Rafael Correa y lo acusa de desdolarizador

El expresidente ecuatoriano no pasó por alto las declaraciones de Milei y respondió con una tradicional frase que ya había usado para hablar de sus adversarios. Se trató del enunciado del también exmandatario Luis Cordero Crespo, aunque tuvo un error en la cita:

"Si un can me muerde con furia, me duele (lo siento), mas no me inmuto, porque él, como todo BRUTO, lastima, pero no injuria".

Las declaraciones se dieron tras la derrota que sufrió el correísmo en las elecciones del pasado 15 de octubre, cuando el 51,83% de la población eligió a Daniel Noboa como su nuevo mandatario.