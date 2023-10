Diana Atamaint cree que para el binomio presidencial tal vez no exista ningún tipo de reclamo, pero en el caso de asambleístas nacionales y asambleístas en el exterior puede presentarse algún recurso y eso deja abierta la posibilidad de que esos recursos sean resueltos.

Lo que quiere decir la presidenta del CNE , quien ha pedido paciencia al respecto, es que deben revisar el número de actas con inconsistencias . Además, mencionó que “debemos esperar que las organizaciones políticas que tienen el derecho de presentar su reclamaciones, sus objeciones, sus impugnaciones e incluso apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) , puedan mostrar que sí lo van a hacer o no lo van a hacer”.

Por ello, en el calendario electoral no se establece una fecha para la posesión de autoridades, ya que, aclaró Atamaint, no es competencia del CNE, y que ellos solo contemplan sus tiempos hasta la entrega de las credenciales. "Porque esos plazos le corresponden a la Asamblea Nacional, ellos tienen hasta 10 días, una vez que se hayan conformado, para posesionar al nuevo presidente, no es nuestra competencia", dijo la presidenta el CNE.

De tal forma que sí se ha fijado el momento para la entrega de credenciales, y lo tienen planteado dentro el plazo máximo de la siguiente manera: