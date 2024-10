También se refirió a un barco atunero de propiedad de una compañía relacionada con su hijo Jaime Nebot Bohrer, el cual dice no tiene problemas con el Ministerio de Producción y otros tres procesos no tienen sanción.

La ahora exministra de Producción, Sonsoles García, dijo que nunca ha visto documentos que están circulando en redes sociales respecto al rumor del acuerdo entre el PSC y el Gobierno.

"Estos documentos que está circulando por la redes NO son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes. No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie", sentenció.