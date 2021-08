Jachero, el tercer asambleísta salpicado por la supuesta gestión de cargos públicos

El asambleísta independiente Elías Jachero, quien representa a la provincia de Pastaza, es el tercer legislador cuestionado en menos de una semana por la supuesta gestión de cargos públicos.

De acuerdo a una conversación de WhatsApp revelada este jueves 26 de agosto por el portal La Historia, Jachero presuntamente le habría prometido empleo al hijo de un hombre al que llama "hermano".

En la conversación, el "hermano" expresa su preocupación porque "algunos ya están trabajando y su hijo nada".

"Pero Elías ve ya has metido algunos en varios ministerios que ni siquiera estuvieron en campaña. No quiero que suene egoísta pero ni una bandera alzaron y a uno que estuvo ahí desde el inicio no hecha la mano (sic)".

El parlamentario supuestamente le habría respondido: "Hermano ten paciencia por favor, ya le dije a tu hijo. Esperemos para este nuevo mes que va haber nuevos cambios en algunas direcciones, yo estoy pendiente de tu hijo (sic)".

"A todos los que puedo estoy ayudando de poco en poco (...). Dile a tu hijo que me envíe la carpeta otra vez", se lee en otro mensaje.

Aunque Jachero no se ha pronunciado oficialmente sobre este tema, este viernes en redes sociales circulaba una versión del asambleísta en la que expresa que "hay gente que piensa que nostros podemos gestionar puestos o ayudarlos con espacios laborales".

La revelación de este chat ha provocado reacciones en la Asamblea Nacional.

"Sí están haciéndose gestiones de puestos. A veces hay secretos a voces. Conocemos de más, pero tiene que ser fundamentado para hacerlos públicos", declaró este viernes el asambleísta Bruno Segovia, integrante de la Comisión de Fiscalización.

De su lado, el parlamentario Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, dice que hay que analizar bien las denuncias porque si los "asambleístas están gestionando cargos públicos", habría una predisposición del parte del Estado.

"En el Gobierno no existe ningún ofrecimiento de cargos", respondió su colega Juan Fernando Flores, quien es además coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

Jachero llegó a la Asamblea auspiciado por una alianza entre un movimiento político de su provincia y el Partido Social Cristiano (PSC). Esta última organización política se refirió en Twitter a esta denuncia y respondió: "El pago de la traición... ¡Corrupción desacarada!".

Actualmente Jachero es aliado del BAN, aunque no es militante de Creo.

Esta misma semana, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, y un asesor del legislador, Darwin Pereira, están siendo indagados por su supuesto vínculo en la gestión de cargos públicos. La única denuncia formal ante las autoridades legislativas se presentó contra Jiménez.