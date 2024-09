Michael Hernández dijo que trabajó en un inicio con Iván Saquicela en la Corte Nacional y luego fue director de la Escuela de la Función Judicial de la Judicatura, cerca de Wilman Terán. Ahora es testigo protegido de la Fiscalía

Aseguró que él gestionó un doctorado honoris causa de una universidad de México para Saquicela. Los viáticos, dijo, fueron financiados por una empresa privada a cambio de un favor.

Relató que Saquicela mantenía un resentimiento con Wilman Terán y que incluso en un hotel de México casi se produce una gresca entre ambos al calor de las bebidas alcohólicas. No obstante, aseguró que lo apoyó para que llegue a la presidencia de la Judicatura a cambio de repartirse direcciones provinciales y nacionales.

En otros asuntos, lo acusó de haber recibido USD 30 000 a cambio de fijar una audiencia.

Respecto a Felipe Córdova, dijo que tenía una cercanía con Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, y que incluso se habló con él para que acepte una recusación contra el juez Walter Macías.

Por último, expuso que se reunió con Córdova más de siete veces y que en la última ocasión lo grabó. "Tengo una grabación que he presentado a Fiscalía para que puedan valorarla, ahí se me evidencia que se me mandó mensajes de que no me entregue".

