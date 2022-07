Iván Saquicela dice que se "metió la mano a la justicia", con su suspensión

Cuando ingresó al edificio de la CNJ, Saquicela fue recibido en medio de aplausos de los funcionarios que le dieron la bienvenida. "Mi llamado es a que construyamos institucionalidad en el país, respetemos las diferentes instituciones y funciones del Estado, sin eso el país pierde", manifestó Saquicela.

Acotó que no ha dialogado con los vocales del CJ en los últimos días. "He sido prudente, he guardado silencio y como hombre de derecho lo que he hecho es defenderme legalmente".