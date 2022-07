Indígenas rechazan declaraciones de Lasso que el paro fue financiado por el narcotráfico

De igual forma, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, rechazó las declaraciones del Gobierno sobre el financiamiento de las protestas. "Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República y esto pone en riesgo lo que hemos empezado".

"No podemos aceptar que se nos siga acusando que se ha pagado USD 8 a cada manifestante, y en este caso, recursos venidos desde el narcotráfico, no podemos aceptar señor ministro. Por lo tanto hemos venido acá, nuevamente, ratificando nuestra decisión de poder avanzar en la mesa de diálogo, pero si es que se sigue insistiendo en las descalificaciones, en pretender imponer una verdad sobre lo que no existe, nos veremos obligados a tomar una posición", puntualizó Iza.