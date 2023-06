En el Gabinete del presidente Guillermo Lasso nuevamente hay un cambio con la salida del ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, quien desempeñará sus funciones hasta el próximo lunes 3 de julio.

Se trata de un Ministro que mantuvo su cargo desde el 24 de mayo de 2023 y da un paso al costado a pocos meses de que culmine esta administración, debido a la muerte cruzada que dictó el Primer Mandatario.

Durante su administración, se logró concretar el acuerdo comercial con Costa Rica y con China, este último quedó en el limbo porque no puede entrar en vigencia mientras no haya Asamblea Nacional. Por otro lado, las conversaciones con México no prosperaron.

Tampoco se hizo realidad la propuesta de ley de inversiones que proponía la ampliación de zonas francas, primero fue bloqueada por la Asamblea Nacional y luego por la Corte Constitucional.

Prado también concretó una reforma, a principios de su administración, que redujo aranceles de 667 partidas de insumos, materias primas y bienes de capital que el sector productivo importa.