Lasso apoya presencia de EE. UU. en Ecuador e intercambia trinos con Correa

El expresidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guillermo-lasso target=_blank>Guillermo Lasso</a> respaldó el acercamiento que ha tenido el Gobierno de<b> Daniel Noboa</b> para buscar cooperación de <b>Estados Unidos</b> que permita combatir a las organizaciones narcoterroristas. <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-busca-apoyo-de-ee-uu-revision-programa-fmi-FH10068159 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/eeuu-ecuador-analizaron-estrategias-impedir-grupos-criminales-recluten-a-ninos-ninas-adolescentes-BH10065477 target=_blank></a>