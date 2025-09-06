Política
Lasso apoya presencia de EE. UU. en Ecuador e intercambia trinos con Correa

El expresidente defendió ataques de Estados Unidos a grupos terroristas de Ecuador. Esto ocasionó un cruce mensajes con Correa.

   
    Guillermo Lasso en un evento en 2023.( API )
El expresidente Guillermo Lasso respaldó el acercamiento que ha tenido el Gobierno de Daniel Noboa para buscar cooperación de Estados Unidos que permita combatir a las organizaciones narcoterroristas.

Recordó que en su mandato se firmaron acuerdos para que el país reciba cooperación marítima y aérea, además de la suscripción de un convenio para que EE. UU. provea de tecnología a Ecuador.

Pero, ¿hasta dónde debe llegar esa ayuda internacional?, le preguntó el periodista Fernando del Rincón. Lasso consideró que esto debe ser "hasta derrotar al enemigo" y subrayó que no es momento para hablar de una posible afectación a la soberanía.

LEA: Ecuador busca apoyo de EE. UU. en la revisión del programa con el FMI

Hizo hincapié en la importancia de recibir apoyo tecnológico para disminuir a las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico.

Incluso defendió que las fuerzas de Estados Unidos puedan hacer algún bombardeo dirigido a las mafias. "Que bombardeen cualquier nave, sí, es lo que le estoy diciendo. Algunos protocolos no han funcionado. Por lo tanto, hay que actuar de una manera diferente.

Esta postura generó diversos comentarios en redes sociales. El expresidente Rafael Correa incluso usó calificativos despectivos. Lasso le respondió: "¿Por qué te afecta tanto que se enfrente a tus amigos que tanto daño le hacen al país? ¿No te basta con defender al cartel de los soles? Demasiado daño le has hecho al Ecuador, disimula tus intereses.

LEA: EE. UU. y Ecuador analizaron estrategias para impedir que grupos criminales recluten a niños, niñas y adolescentes

