Guido Escobar: "¿Por qué quitaron puntos a unos y aumentaron a otros en el concurso para contralor?"

Escobar alcanzó el mejor puntaje, de 50/50 , y luego le bajaron 10 puntos. Explicó que, bajo argumentos no soportables en derecho, la Comisión de Selección afirmó que él no justificó su ejercicio profesional en el ámbito público y privado, por lo que le redujeron la calificación.

Añadió que la recalificación es una potestad del postulante, no de los comisionados. "Ella se confundió. En su desesperación, consideró que era postulante y no comisionada. Una vez que la Comisión Técnica me califica y entrega al país las notas (...) En el día y hora que se iban a hacer públicas las calificaciones, en una sesión atropellada totalmente, la comisionada solicita mi recalificación cuando el Reglamento y el Derecho Público determinan que esta figura corresponde a quien se siente perjudicada".

Seis votos de la Comisión frente a dos señalaron que la carpeta de Escobar estuvo inflada. Ante eso, él dijo que su experiencia profesional y laboral es verificada. Lo corrobora un documento público de Contraloría, el cual señala que Escobar trabajó en esa institución por 17 años, desde 1990 hasta 2007.

También presentó un certificado del Servicio de Rentas Internas, el cual demuestra que desempeñó sus actividades profesionales. Con los 10 puntos que le redujeron, Escobar pasó del primer lugar, como el mejor calificado, al octavo puesto. "Por qué quitaron puntos a unos y aumentaron a otros. Eso consta en la sesión que fue pública y hay un video, la reunión fue totalmente atropellada".

A su juicio, eso ocurre porque "todo el país conoce que los grupos de poder no desean nombrar un candidato (a la Contraloría) que presente cartas de imparcialidad e independencia".

