Guía para realizar el cambio de domicilio electoral

Cambiar el domicilio electoral es un trámite que se puede realizar en cualquier momento. Sin embargo, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) apruebe y publique el padrón para las próximas votaciones no habrá nada que hacer: si las personas no alcanzaran a realizar el trámite, tendrían que acercarse al recinto en donde votaron en las elecciones generales del 2021 y sufragar. Cabe aclarar que los cambios de domicilio que se realizaron sobre la base del proceso de vacunación no son válidos para el registro electoral.

Por eso, es recomendable realizar el cambio a tiempo, para evitar viajes innecesarios, tomando en cuenta que las elecciones de autoridades seccionales y Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se realizarán el 5 de febrero de 2023 y, de acuerdo con el calendario electoral, recientemente aprobado, la entrega del registro electoral será el próximo 23 de mayo de 2022.

¿Qué se necesita para cambiar el domicilio electoral?

Los ciudadanos mayores de 16 años y en ejercicio de sus derechos de participación deben presentar la cédula de ciudadanía, pasaporte o documento de identidad consular, según corresponda; una planilla de luz, agua o teléfono.

¿Dónde se hace el trámite?

De manera virtual, los ciudadanos deben ingresar a la página del CNE , dirigirse a la sección de ‘Servicios electorales a la ciudadanía’, seleccionar ‘cambio de domicilio’, iniciar sesión (o crear una cuenta si no dispone de una), llenar la solicitud y guardarla.

Para generar la solicitud es necesario tener: el formulario firmado, la cédula de identidad escaneada de ambos lados, fotografía del rostro del ciudadano portando su cédula del lado de la foto, planilla de servicio básico, y en el caso de Galápagos el carné de residencia temporal o permanente.

Una vez ingresada la información, la persona deberá recibir un correo en el que indica que en 48 horas recibirá una notificación de aceptación, siempre que cumpla los requisitos.

De forma presencial, el cambio se realiza en las ventanillas de atención al público de las delegaciones provinciales electorales. Sin embargo, con el fin de facilitar el trámite, el CNE desplegará brigadas móviles en territorio, del 14 de abril al 14 de mayo de 2022.