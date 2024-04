Diana Atamaint: En principio, el Gobierno garantiza que no habrá cortes de luz durante la consulta popular

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, contó que desde el Gobierno, en principio, le garantizaron que no habrá cortes de energía eléctrica este domingo 21 de abril durante las votaciones por la consulta popular y referéndum.

"He conversado desde muy temprano con gente de la Presidencia y me van a confirmar para una reunión de trabajo y mirar cuál es la realidad que está pasando. Pero en principio lo que han comentado es que ellos garantizan que el día domingo, en las elecciones, no habrá ningún corte de energía eléctrica", expresó en un conversatorio con medios de comunicación desarrollado en un hotel del norte de Quito la mañana de este martes 16 de abril.

No obstante, agregó que no se pueden confiar y trabajarán en planes de contingencia en caso de que sí haya apagones. "Tendremos una reunión en el transcurso de las horas para afinar algunas situaciones, pero sobre todo para hablar de medidas de contingencia", dijo.

En la noche del lunes, el Ministerio de Energía confirmó que habrá racionamientos eléctricos este martes y el miércoles 17 de abril a escala nacional. El anuncio vino después de que en las últimas semanas se presentarán "desconexiones eléctricas no programadas" en varias ciudades de Ecuador; y que desde Colombia confirmaran que ya no exportan energía eléctrica al país, soporte esencial para que no haya apagones.

Bajo este contexto, el presidente Daniel Noboa declaró en emergencia al sector eléctrico; pidió la renuncia a la ministra de Energía, Andrea Arrobo; y pidió una investigación por sabotaje "en ciertas zonas y plantas eléctricas".

