11 ago 2025 , 10:57

Gobierno de Ecuador lamenta la muerte de Miguel Uribe y condena firmemente toda forma de violencia

Expresó sus condolencias mediante un comunicado que se publicó en la cuenta de X de Cancillería, este lunes 11 de agosto de 2025

   
    23 de noviembre de 2024. Foto del senador de la oposición Miguel Uribe (c) durante una manifestación. ( EFE )
A nombre del Gobieno Nacional, la Cancillería publicó una nota de pesar en su cuenta de X para solidarizarse por la muerte de Miguel Uribe Turbay. Extendió su pesar con sus familiares, amigos y el pueblo colombiano.

"El Gobierno de la República del Ecuador ante el sensible fallecimiento del señor Miguel Uribe Turbay expresa su más profundo pesar y extiende sus sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo de la República de Colombia", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

Además de condenar "toda forma de violencia", el Gobierno del presidente Daniel Noboa también aseguró que se une "al llamado a la solidaridad y a la unidad en la región".

Reacción del expresidente Guillermo Lasso

Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la clínica Fundación Santa Fe, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

El expresidente conservador Guillermo Lasso (2021 - 2023) también expresó sus condolencias al pueblo colombiano por la muerte de Miguel Uribe, al que catalogó como un "líder comprometido con el futuro de su país".

