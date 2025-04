A medida que los resultados del Consejo Nacional Electoral llegan a su fin, donde la tendencia irreversible señala una victoria de Daniel Noboa, expertos en seguridad advierten que las propuestas de los candidatos finalistas no responden de manera estructural al desafío de enfrentar el crimen organizado en el país enquistado desde hace más de seis años en Ecuador.

Michelle Maffei, experta en prevención criminal, tomó de ejemplo que la propuesta de González sobre la figura de los gestores de paz, ya fracasó en Venezuela y que, lejos de resolver la violencia, puede convertirse en una herramienta de clientelismo político en época electoral que pudo jugarle en contra.

"El mundo ha visto que este ejemplo realizado en Venezuela, lejos de disminuir la violencia, se ha transformado en mecanismos de represión" sostuvo la panelista.

En el caso de Noboa, quien ganó virtualmente las elecciones, la experta señaló que el actual mandatario no ha consultado con expertos en prevención del crimen organizado adecuados, ni ha delineado un plan concreto sobre el rol que deben tener las fuerzas del orden. “Debería apostar por impedir que el crimen organizado siga entrando al Ecuador. Hasta ahora no hay una estrategia clara de contención ni de prevención”, advirtió.

Fernando Carrión, por su parte, considera que declarar el conflicto armado interno fue una medida insuficiente. “Eso no ha reducido la inseguridad”, dijo. Según el experto, las medidas actuales como la creación de una nueva base militar en Manta, la contratación de mercenarios y la cooperación internacional no bastan si no se plantea una estrategia nacional articulada.

“La seguridad requiere un gran consenso entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, barrios, policías, militares, transportistas, ciudadanos y directivos. Solo con una respuesta conjunta se puede enfrentar este tipo de amenaza”, sostuvo Carrión.

En ese sentido, ambos coinciden en que, sin un plan articulado y sostenido, Ecuador continuará entre los países con mayor tasa de homicidios de América Latina.

