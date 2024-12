La Comisión de Fiscalización suspendió el trámite de juicio político contra Fernando Muñoz, juez del TCE

Los legisladores estuvieron de acuerdo en que las autoridades del CNE y TCE no pueden ser enjuiciadas políticamente cuando hay periodo electoral , como es el caso.

El ingreso de la solicitud se hizo el 2 de julio, pocos días después de que se conociera que sería el juez que iba a sustanciar en primera instancia la denuncia en contra de los consejeros titulares y suplentes del Cpccs en el caso de la Liga Azul.

Al final, el juez Muñoz emitió una sentencia en la que destituye a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. No obstante, este fallo aún no se encuentra en firme porque todavía no se resuelve en segunda instancia.

