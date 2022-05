Fiscalía investiga a 93 asambleístas que solicitaron evaluar a Llori

El legislador Darwin Pereira , de los rebeldes de Pachakutik , confirmó la notificación y dijo que se trata de “algo sin precedentes en la historia”, pero se sentía tranquilo porque solo les notificaron con el inicio de la investigación previa y no les han precisado las diligencias que se van a realizar. “Esta será reservada (...), pero esto no nos asusta en lo más mínimo. Entendemos que este es un trámite normal, tiene que atender lamentablemente la justicia y verse avocada ver procesos políticos cuando podría aprovecharse el aparataje legal para perseguir a la delincuencia”, dijo en un video difundido en Internet y que han sido replicados en las redes sociales.

Pronunciamiento de la Fiscalía

La fiscal Diana Salazar se pronunció a través de un video difundido en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Manifestó que esa entidad actúa bajo sus competencias legales y constitucionales.

En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Legislatura -dijo la funcionaria- por presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía inició una investigación previa. "Esta Fiscalía no interferirá en otras instituciones del Estado". Lo aclaró ante los "comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica" que circulan en las redes sociales con la finalidad confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca vigilante ante las actuaciones de las funciones e instituciones del Estado, para que no se politice la justicia y no se juegue con la fe pública. Solicitó a los dirigentes políticos del país que no utilicen a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a sus competencia y que deben ser solucionados por otras vías.