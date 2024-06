La Fiscalía pidió fecha y hora a la Corte Nacional para vincular a Verónica Abad al caso Nene por concusión

La Fiscalía General del Estado ya pidió fecha y hora a la Corte Nacional de Justicia para procesar a la vicepresidenta Verónica Abad por el presunto delito de concusión.

También se vinculará a Daniel Redrován, supuesto asesor de Abad, y se solicitó autorización para extraer información del teléfono iPhone del denunciante.

En esta vinculación de Abad, la Asamblea jugará un rol determinante, pues la Corte Nacional debe pedir autorización al Pleno para procesarla, ya que tiene inmunidad. En la Asamblea se necesitan 92 votos para dar paso a este procesamiento penal.

Es un escenario complejo, debido a que hay una oposición marcada al oficialismo. Y desde el correísmo también se ha manifestado que están a favor de que Verónica Abad asuma la Presidencia.

En este sentido, Abad aún no es notificada de su vinculación, ya que para eso primero debo aprobarlo la Asamblea. "No hay notificación alguna, en absoluto, el fiscal hizo un video y lo publicó y no hay vinculación si no aprueba la Asamblea", dijo Bolívar Torres, asesor de la Vicepresidenta.

Solo si el Legislativo da luz verde, un juez de la Corte Nacional conocerá el caso y dictará las medidas cautelares que considere correspondientes. Se barajan las opciones de presentaciones periódicas e incluso la prisión preventiva. De ocurrir esto último, se puede configurar una ausencia temporal, lo que puede dar cabida a que Abad pierda su puesto y en consecuencia no asuma la presidencia cuando Noboa pida licencia para hacer campaña en las elecciones de 2025.

En contra de Abad también se puede activar un juicio político desde la Asamblea, cuando se configura un presunto delito de concusión. Para esto se necesita el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.

