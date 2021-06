Fiscalía abre nueva indagación penal en contra de Pablo Celi

La Fiscalía abre una nueva investigación penal en contra del contralor Pablo Celi, por el desvanecimiento de una glosa de 112 millones de dólares a una empresa telefónica. El abogado del contralor asegura que ese trámite se realizó conforme a la ley y no existen elementos para considerar que se cometió un delito.

La información obtenida en el caso Las Torres, llevó a la Fiscalía a abrir una nueva investigación previa en contra de Pablo Celi por el desvanecimiento de una glosa de 111 millones 900 mil dólares a favor de una empresa telefónica, en el año 2019.

Nelson Villavicencio, funcionario de Contraloría que estableció el incumplimiento de la compañía, declaró:

"... El director Nacional de Responsabilidades Luis Miño me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes técnicos y desvanezca la glosa, a lo que le respondí que no lo iba a hacer (...) insistiendo que debía acatar su disposición o qué hacía en su dirección si no hago lo que él quiere..."

Cuenta que esto provocó su despido, lo que vio como una represalia, entonces acudió a Celi.

"... El lunes 8 de julio de 2019 me reuní con el contralor en su despacho (...) me indicó ‘ah, ¿es el tema de Claro verdad? nosotros tuvimos una reunión, parece que el equipo auditor se extralimitó en ese informe‘, finalmente me manifestó que él se encargaría de investigar lo ocurrido..."

Luego de esa reunión lo reintegraron en su cargo. Sin embargo, luego supo que en junio de 2019, Celi firmó el informe que dio de baja la glosa millonaria.

El informe de Villavicencio glosando a la empresa, fue supervisado por Daysi Guevara, otra funcionaria que en marzo de este año, poco antes de la detención de Celi, le escribe al contralor.

“Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me solicitó y aún en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía, tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley”.

Hay una versión más, del director de Responsabilidades de la Contraloría Luis Miño, quien asegura que Celi le ordenó desvanecer glosas de varias empresas, entre ellas la telefónica.

"... El señor Pablo Celi De la Torre me dispuso directa y verbalmente que suscriba desvanecimientos (...) me solicitó que haga valedero los informes técnicos (...) y elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por 111´000.000 USD a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro..."

Ecuavisa buscó la opinión de la empresa Conecel-Claro y estamos a la espera de su respuesta.