Fiscal General inició con la presentación de pruebas dentro del caso Las Torres

Este miércoles el jucio del caso Las Torres pasó ya a la presentación de las pruebas.

La fiscal general del estado, Diana Salazar, empezó con el testimonio anticipado de Raúl de la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, quien fue condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero tras aceptar que participó en esta trama de corrupción.

El audio que escuchó el Tribunal corresponde a agosto del año pasado cuando compareció por video conferencia desde el Consulado de Ecuador en Miami.

En su relato dijo que para liberar pagos a la empresa NOLIMIT, contratista de Petroecuador, les cobraban entre 5 y 20% del monto y que, por ejemplo, por una planilla de 20 millones de dólares el soborno se iba a distribuir así:

$ 2 millones Pablo Flores (exgerente de Petroecuador)

$ 1´450 mil Esteban Cel, Pablo Celi y Raúl de la Torre

$ 250 mil Roberto Barrera

$ 300 mil Natalia Cárdenas

Luego dijo textualmente:

"...entregué el dinero al señor Esteban Celi, para que el señor Esteban Celi obviamente disponga de su tanto por ciento al señor Pablo Celi..."

"...un día fui a la Contraloría General del Estado y me dirigí al despacho de Pablo Celi y le manifesté que estaba realizando este pago con el señor Esteban Celi y el señor Pablo Celi en ese momento me dijo: ok, no hay problema, arregla eso con Esteban..."

"...el señor Pablo Flores me exigía que se le entregue el dinero acordado (...) Pablo Flores tenía una pizarra en su oficina y como en colegio dibujaba los personajes y los montos..."

La defensa de celi y flores, a quienes la fiscalía identifica como líderes, recalcan que quien habla es un convicto.

"Este señor tenía esta práctica habitual desde el año 2014, 2015, 2016, de tomarse el nombre de diferentes autoridades; es la palabra de un desacreditado, de un delincuente confeso, vesus todo el resto de información", así lo indicó Pablo Encalada, Abogado exgerente de Petroecuador.

Este día solo se avanzó con un testimonio, el juicio continuará el próximo lunes con más prueba de la Fiscalía.