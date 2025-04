Tras casi tres años del femicidio de María Belén Bernal, su madre dice que el apoyo institucional que le ofrecieron se ha diluido

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, siente que el respaldo que le ofrecieron tras el femicidio de su hija se ha perdido con el paso del tiempo.

La semana pasada, Otavalo acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional en donde expresó su malestar.

Por ejemplo, recordó que en el Parlamento se creó una comisión para investigar el caso de María Belén Bernal y se ofreció una revisión del tema cada seis meses, algo que no ha sucedido con el cambio de autoridades. "¿Dónde está el seguimiento que acordamos? No existe".

Recordó que en 2023, el femicida Germán Cáceres tuvo una sentencia rápida. Pero la misma no se ha ratificado en segunda instancia, pese a que ya han pasado más de dos años. "Como ahora no hay redes sociales, como no hay fotografías, entonces dejémosle", manifestó.

