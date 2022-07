Este jueves la Asamblea Nacional elegirá a sus dos vicepresidentes

Para designar a los dos nuevos vicepresidentes de la Asamblea se requieren 70 votos y la mayoría en el legislativo los tiene. Por eso la decisión casi es exclusiva de UNES, Partido Social Cristiano y Pachakutik rebelde. ¿Quién ocuparía entonces la primera vicepresidencia?.

El correísmo confirma que ese cargo le corresponde.

Ana María Raffo indicó "nosotros somos la mayor fuerza dentro de este país, dentro de la bancada no somos la mayoría absoluta pero vamos a disputar esa vicepresidencia sin duda alguna".

Y si bien no quiere confirmarlo oficialmente aún, la actual coordinadora del bloque Marcela Holguín, sería la opción para la primera vicepresidencia, es decir, el cargo más importante, después del presidente Virgilio Saquicela.

"Dentro de nuestra bancada contamos con innunerables compañeras, con grandes adtitudes, con expeciencia, nosotros votaríamos por cualquiera de ella", así lo argumentó Raffo.

La segunda vicepresidencia iría para el ala rebelde de Pachakutik. Y sería el legislador Darwin Pereira, quien tiene ya el respaldo de UNES y el Partido Social Cristiano. Espera la confirmación de sus compañeros de bloque, los rebeldes.

"Yo no tengo ningún problema, lo que he dicho claramente es que no por esto voy a jusgar el bloque de rebeldes, si no hay respaldo de este bloque yo no me moveré de la primera vocalía, me quedaré ahí porque soy un hombre orgánico", así lo indicó Darwin Pereira.

Para que asuma la segunda vicepresidencia, Pereira debe renunciar a ser vocal del CAL, cargo que ha desempeñado hasta ahora, dejando así vacante ese puesto para que lo asuma el Partido Social Cristiano.

¿Quién sería el nuevo miembro del CAL?. Hasta ahora Esteban Torres, el coordinador del bloque Social Cristiano.

Y así se configuraría una mayoría de oposición entre las autoridades legislativas. A una semana de la destitución de Yeseña Guamaní de la vicepresidencia y a casi dos meses del cese en funciones de Guadalupe Llori.