Reconoce que no pudo incorporar la causal de la incursión en la Embajada de México y no hablará de eso porque el tema se ventila en cortes internacionales.

Habla del Plan Fénix y asegura que sí existe y que no es de cuatro páginas, como dijo el interpelante Berrezueta. Lo que mostró el legislador, dijo, era un resumen ejecutivo. Palencia se puso de pie y mostró toda una voluminosa carpeta al Pleno. Pidió no tomar fotos porque es un documento reservado.

Critica a los interpelantes por incluir y hablar de pruebas que no fueron incluidas en la solicitud de juicio político. Palencia explica que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite aquello. "Siendo asambleísta hay que tener un mínimo de pudor y no puede un interpelante venir a hacer lo que quiera (...) La buena fe no es un principio con el que le guste trabajar", dijo, en referencia a Paola Cabezas. Pese a eso dice que no se allanará a ninguna nulidad.

Presenta un video del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien dice que le explicaron el Plan Fénix. "El mismo Alcalde incluso señala que el Plan Fénix está bien estructurado", manifiesta Palencia.

Concluyó expresando que por la incursión en la Embajada de México en Quito se ha pretendido perseguirla, y que el juicio no tiene nada de político.