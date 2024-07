La designación de Martínez se enredó después de que la consejera Nicole Bonifaz , señalada de inclinarse por el correísmo, denunciara que no se le permitió dar su votación al momento de elegir titular para la Judicatura.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) , en segunda votación, no se ratificó la noche de este miércoles 10 de julio para que Dunia Martínez sea designada como presidenta del Consejo de la Judicatura . En su lugar se aprobó la moción, con votos de consejeros ligados al correísmo, para que esa dignidad sea ocupada por Mario Godoy.

Tras la segunda votación, Dunia Martínez ya no quedó designada como presidenta de la Judicatura. Hubo cuatro votos en contra, dos a favor y una abstención. ¿Cómo votaron los consejeros?

Los consejeros se pierden en la votación. No terminaron de votar por la reconsideración de Dunia Martínez y pasaron a la votación de la moción de Yadira Saltos, para que se designe a Mario Godoy.

También se defiende Fantoni, antes de pasar a la votación. Él indica que pedir una interpretación jurídica, que no es jurídica, no transgrede el derecho.

Santiago Peñaherrera, coordinador jurídico del Cpccs, procede a explicar la situación en la que se encuentra la reconsideración de la votación.

Los ánimos se caldean. Yadira Saltos y Mishelle Calvache intercambian gritos.

En su análisis, Augusto Verduga no puede votar porque no participó de la sesión anterior y debe abstenerse. Cuando se eligió a Dunia Martínez participó el alterno de Verduga, Gonzalo Albán.

Pero agrega que su explicación no es vinculante. No obstante, sugiere que no haya una reconsideración de la votación.