En el Salón Amarillo, González Urrutia fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar. En su discurso, el mandatario venezolano dijo que "hoy juro solemnemente ante ustedes como legítimo presidente de la República de Venezuela". "No descansaré hasta que no cumpla con esa histórica encomienda". Sin embargo, en el Concejo Metropolitano de Quito no se aprobó la moción para declararlo huésped ilustre en la capital.