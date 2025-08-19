El embajador Chris Campbell se despide de Ecuador luego de cinco años frenéticos

Se convirtió en uno de los diplomáticos más queridos por el país. Chris Campbell deja la Embajada del Reino Unido tras cinco años. Para él, toda su experiencia en el país ha sido gratificante, pues no se aburrió un solo días.

Su misión no solo puede resumirse con el hecho de haber sido un testigo de primer orden en momentos tan duros como la pandemia del covid-19, los paros indígenas, el estallido de la violencia o la inestabilidad política.

En una entrevista exclusiva con Ecuavisa.com, Campbell hay todo un aprendizaje que se resume en proyectos ambientales por más de 270 millones de libras esterlinas (unos USD 300 millones) en todo el Ecuador.

Además, rescata el enorme potencial de un país que teniendo la misma superficie del Reino Unido, es mucho más rico en biodiversidad. “Voy a extrañar no ver desde mi oficial al Cotopaxi y al Cayambe”.

“Ecuador lo tiene todo”, menciona al señalar que su gran cariño nació por su acertada decisión de visitar prácticamente todo el país. “Cuando uno saluda con la gente, conversa con ella y prueba su comida, entiende lo valioso que son”.

Solo a Galápagos, dice el Embajador Campbell, ha viajado unas 15 veces, porque le fascinó su entorno. “Mi regla de oro fue siempre tener un proyecto en las islas para tener un pretexto de viajar siempre”.

