19 ago 2025 , 18:25

El embajador Chris Campbell se despide de Ecuador luego de cinco años frenéticos

Solo a Galápagos, contó el Embajador Campbell, ha viajado unas 15 veces, porque le fascinó su entorno. Deja el país con un mensaje de optimismo. Cree que la comunidad internacional no desamparará al Ecuador en su lucha contra el crimen organizado.

   
    Chris Campbell fue embajador del Reino Unido en Ecuador. ( Ecuavisa )
Fuente:
Propio
user placeholder

Carlos Rojas
Se convirtió en uno de los diplomáticos más queridos por el país. Chris Campbell deja la Embajada del Reino Unido tras cinco años. Para él, toda su experiencia en el país ha sido gratificante, pues no se aburrió un solo días.

Su misión no solo puede resumirse con el hecho de haber sido un testigo de primer orden en momentos tan duros como la pandemia del covid-19, los paros indígenas, el estallido de la violencia o la inestabilidad política.

En una entrevista exclusiva con Ecuavisa.com, Campbell hay todo un aprendizaje que se resume en proyectos ambientales por más de 270 millones de libras esterlinas (unos USD 300 millones) en todo el Ecuador.

Además, rescata el enorme potencial de un país que teniendo la misma superficie del Reino Unido, es mucho más rico en biodiversidad. “Voy a extrañar no ver desde mi oficial al Cotopaxi y al Cayambe”.

“Ecuador lo tiene todo”, menciona al señalar que su gran cariño nació por su acertada decisión de visitar prácticamente todo el país. “Cuando uno saluda con la gente, conversa con ella y prueba su comida, entiende lo valioso que son”.

Solo a Galápagos, dice el Embajador Campbell, ha viajado unas 15 veces, porque le fascinó su entorno. “Mi regla de oro fue siempre tener un proyecto en las islas para tener un pretexto de viajar siempre”.

Un mensaje de optimismo

Y en cuanto a la comida, eso merece un capítulo aparte.

“Lo único que le falta a esta gastronomía es marketing”, comenta al señalar que la variedad de productos y sabores le cautivaron desde el inicio. “Probé todo y me gustó todo: los ceviches, la fritada, el chontacuro y el cuy, sobre todo cuando está crispy”.

Campell deja el país con un mensaje de optimismo. Cree que la comunidad internacional no desamparará al Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. “No seamos tan negativos y valoremos que aún se puede viajar por muchas carreteras y disfrutar de esta hermosa nación; o ver cómo luego de la pandemia, el Centro Histórico de Quito ha vuelto la vida”.

